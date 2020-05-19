سيدة مصابة بكورونا تستغيث بوزيرة الصحة.. ماذا خدث

19 مايو 2020 - 10:18 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد استغاثة سيدة تدعي أمال، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وناشدت السيدة في الفيديو المتداول جميع الجهات المسئولة التدخل وتوفير الرعاية الصحية لها ولأسرتها، حيث طالبت بنقلها إلى أي مستشفى، خاصة بعد التواصل مع الخط الساخن ولم يستجب أحد، كما ظهرت ابنة السيدة في فيديو آخر تبكي بسبب تدهور حالة والدتها.





