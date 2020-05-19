الإفتاء لـ"مصابي كورونا":"أنتم محل نظر الله"

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خالد عمران

تحدث الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلي مرضى فيروس كورونا، قائلا: "أنتم محل نظر الله سبحانه وتعالى، وكل مريض محل نظر لله سبحانه وتعالى".

وأضاف "عمران"، خلال حواره مع برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "إكسترا نيو، قائلا : " إذا ابتلي الإنسان بمرض كورونا أو أي مرض آخر في شهر الصبر "شهر رمضان" لهم أجرهم بلا حساب عند الله، ونسألهم الدعاء لنا وللجميع لأنهم محل إجابة، وندعو الله لهم بالشفاء العاجل".

 وتابع :"هذا الأمر الذي ابتليت به هو اختيار واختبار من الله سبحانه وتعالى، وليس معناه أبدًا أنه وضعك في موضع الكره، لأن المريض محل رضا الله سبحانه وتعالى، وإجابة الدعاء".

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