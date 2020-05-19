رئيسة الكونجرس: تناول ترامب هذا الدواء خطر بسبب سمنته

19 مايو 2020 - 10:57 ص

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن تناول الرئيس دونالد ترامب عقار الهيدروكسيكلوروكوين للوقاية من كورونا يشكل خطرا عليه بسبب سمنته المفرطة.









وكانت بيلوسي ترد على تصريحات لترامب ، كشف فيها عن أنه يتناول عقار الهيدروكسيكلوروكوين المستخدم في علاج الملاريا من أجل الوقاية من فيروس كورونا على الرغم من تحذيرات مسئولي الصحة الأمريكيين من أن هذا العقار قد يكون غير آمن.









ونقلت صحيفة ”ذا هيل“ الأمريكية عن بيلوسي قولها: ”لا أعتقد أنها فكرة جيدة.. أعتقد أن عليه عدم تناول هذا العقار الذي لم يتم اعتماده من قبل العلماء وخاصة لشخص في هذه السن وفئة الوزن؛ لأنه يعاني من السمنة المفرطة.“









من جانبه وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشارلز شومر قرار ترامب بتناول عقار الهيدروكسيكلوروكوين بأنه ”متهور“.







