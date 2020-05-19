خالط محافظ الدقهلية المصاب..وزير الري يخضع لفحص كورونا

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إكسترا نيوز

الدقهلية

كورونا

الرى

أعلن المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، أن الوزير محمد عبد العاطي،  سيجري المسحة الطبية ، بعد اجتماعه مع محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، والذى تبين إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، الذى خالد أبوبكر، علي فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الاجتماع تم اتخاذ الإجراءات الوقائية منها ارتداء الكمامات وعدم السلام بالأيدي، وكذلك البعد الاجتماعي.

وتابع:" الصورة التى جمعت الوزير والمحافظ توضح اتخاذ الإجراءات الوقائية بالفعل، وكان واضح من الصور وبنطمن المواطنين أن وزير الري بحالة جيدة وسيتم اتخاذ اللازم وعمل المسحة والفحص الطبي اليوم".

 و أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى الآن.

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