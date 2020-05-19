لأول مرة.. باسم ياخور : سوريا أصبحت "مستنقع"

19 مايو 2020 - 12:00 م

في تصريحات تعتبر الأول من نوعها خرج الفنان السوري باسم ياخور عن صمته، منتقدا الوضع الذي تعيشه سوريا.

وأكد ياخور في تصريحات صحفية أننا نعيش في البلاد في ظل ظروف مأساوية منذ 10 سنوات، ولا نرى إلا تصريحات رنانة.

وأضاف أن الأوضاع غير جيدة وتعبنا ويأسنا من كلام الإنشاء في ظل الخطابات الرنانة، والتي حوّلت سوريا إلى مستنقع يغرق فيه الجميع .

وأوضح ياخور أن الذين ذهبوا للخارج وتركوا البلد ليسوا في راحة، ولا الذين بقوا في البلاد في ظل هذه الظرف في راحة الكل سواسية في الأوجاع التي طالت الجميع.

وشدد ياخور بأن الحل الوحيد لعودة سوريا لما كانت عليه منذ أول مرة هو تقبل بعضنا البعض، وبناء اللحمة بين أبناء الشعب السوري.

وجاءت رسالة ياخور بعد رسالته للجمهور، والذي طالبهم بأن تكون انتقاداتهم لطيفة وبطريقة غير جارحة لأي فنان، منوها أنه يحاول قدر المستطاع أن يكون صادقا، أو يتهرب من الموضوع بحيث أن لا يصل لمرحلة الكذب.

ويظهر باسم ياخور خلال الموسم الرمضاني في مسلسل الحرملك بجزئه الثاني، إضافة إلى مشاركته في لوحات مسلسل ببساطة 2.