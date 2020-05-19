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ماكرون يفقد أغلبيته في البرلمان

عرب وعالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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متابعات- أمينة عبد العال

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البرلمان

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون

تعرض حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون " الجمهورية إلي الأمام "لتراجع ضئيل في أغلبيته البرلمانية بعد تشكيل كتلة سياسية تاسعة في الجمعية الوطنية الفرنسية رسميا اليوم الثلاثاء.

و أعلن النواب عن تشكيل تكتلهم " بيئة ديمقراطية تضامن" والمتكون من 17 نائب مستقل أنهم لا ينتمون لا للأغلبية ولا للمعارضة  بالرغم من انبثاقهم من حزب ماكرون، الذي تراجع عدد النواب فيه إلي 288 نائب دون الأغلبية المطلقة وهي 289 نائب التي كان يحظي بها وحده، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

وما زال بالإمكان أن يعتمد الحزب الرئاسي علي 50 نائبا آخر من أحزاب وسطية من أجل الحفاظ علي الأغلبية في البرلمان الفرنسي، بعد انضمام نائب واحد إلي صفوفه ليحل مكان نائب مستقل.

و التكتل الجديد يعتزم وفق أعضائه المساهمة في طموح كبير بالتغيير الاجتماعي والبيئي .

جدير بالذكر أن الجمعية الوطنية التي يتم انتخابها عبر الاقتراع العام المباشر من الشعب بصلاحيات أكبر من صلاحيات مجلس الشيوخ الذي ينتخب أعضاؤه من خلال الاقتراع غير المباشر.


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