» اعتبارا من الجمعة.. "الأرصاد" تزف خبرا سارا

19 مايو 2020 - 12:33 م



أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل سنشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتعود قريبة من المعدلات الطبيعة بنحو 6-7 درجات، لتصل لـ 35-36 درجة على القاهرة والوجه البحري.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر فضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، ، قائلا:"إننا نشهد موجة شديدة الحرارة منذ بداية الأسبوع تتعرض لها البلاد حتى نهايته".



وأوضح ،أن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة لـ 42-43 درجة مئوية على القاهرة، وسوف تستمر في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع.

