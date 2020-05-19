الهجوم الـ 28.. سقوط صاروخ بمحيط السفارة الأمريكية

19 مايو 2020 - 12:41 م

في هجوم هو الـ 28 من نوعه خلال 7 أشهر على المصالح الأمريكية، سقط صاروخ بمحيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول أمني عراقي، أن الصاروخ أسفر عن أضرار مادية دون وقوع ضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا القصف الصاروخي، لكن الولايات المتحدة تتهم عادة الفصائل العراقية الموالية لإيران بالوقوف وراء الهجمات المتكررة على سفارتها بالبلاد.

يأتي هذا عقب تصريح المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس الأول أن الولايات المتحدة ستطرد من العراق وسوريا.

يذكر أن وتيرة الأحداث تصاعدت بين طهران وواشنطن منذ أن قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاقية النووية الدولية مع إيران الموقعة في 2015.

وجاءت ذروة تصاعد الأحداث باغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني السابق من خلال استهدافه بطائرة أمريكية مسيرة.