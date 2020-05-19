» فريق صيني يطور لقاحا لوقف كورونا

19 مايو 2020 - 01:36 م

يعكف فريق من العلماء الصينيين على تطوير لقاح جديد، وصف بأنه "واعد"، وأنه بمقدوره إيقاف جائحة كورونا، منوهين أنه قيد الإنجاز.

وأضاف العلماء أنه داخل مختبر صيني يتم تطوير هذا الدواء الجديد بالاعتماد على الأجسام المضادة، وأنها ستكون قادرة على إيقاف الفيروس القاتل.

وأكد الفريق فمن المتوقع أن ينجح الدواء ليس فقط في قصر زمن التعافي، بل في توفير مناعة قصيرة المدى.

وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير مركز الابتكار المتقدم في علم الجينوم بجامعة بكين، صني شيه فإن الدواء يستخدم الأجسام المضادة المحايدة، التي عزلها فريقه من دماء 60 مريضاً تم شفاؤهم.

وأضاف أنه عندما قمنا بحقن الأجسام المضادة المحايدة في الفئران المصابة، انخفض الحمل الفيروسي بعد خمسة أيام بمقدار 2.5 ألف مرة.

وتابع قائلا: "إنه إذا تم إدخال الأجسام المضادة المحايدة في الحيوان قبل الإصابة، فسيظل الفأر في حالة صحية جيدة"، منوها أن التجارب السريرية للدواء ستجرى في أستراليا ودول أخرى، ويتعيّن أن يكون جاهزاً للاستخدام خلال هذا العام.