قرار مفاجئ بدولة خليجية.. هذا ما حدث لحاملي رسالة الدكتوراه

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الرواتب

سلطنة عمان

كورونا

حاملي الدكتوراة

في قرار مفاجئ، اتخذت سلطنة عمان، قرارا بتخفيض رواتب الموظفين الحكوميين الجدد بنسبة 23%، في محاولة لتضييق عجز ميزانيتها.

 ولأجل التخفيف من الآثار الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والغاز، تخطط أيضا لخفض الإنفاق في جميع الوزارات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020 بنسبة 10%.

ونقلت وكالة بلومبيرج أن مجلس الخدمة المدنية في عمان قرر تخفيض راتب دخل حاملي الدكتوراه بنسبة 23%

فيما سيواجه حاملي درجة البكالوريوس تخفيضا بنسبة 14%، مضيفة أن قرار خفض الرواتب للموظفين الحكوميين الجدد، يأتي لعدة أسباب، على رأسها الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي في أعقاب فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي.


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