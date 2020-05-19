التضامن: بالتعاون مع يونيسيف نتابع تطبيق بروتوكول الصحة العامة

19 مايو 2020 - 01:49 م

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بوضع بروتوكول الصحة العامة والنظافة داخل دور الرعاية التابعة للوزارة وذلك علي ضوء عدوى فيروس كورونا المستجد، كما أكدت على وجوب تطبيق ذلك البروتوكول في دور الرعاية حيث يتواجد فيها أشخاص وأطفال في أماكن تجمعات مغلقة وشبه مغلقة التي قد تكون مصدر لانتشار الأمراض المعدية لأن الاطفال المتواجدين يعيشون في الأغلب على مقربة من بعضهم البعض بالإضافة إلى أن الأطفال في المؤسسات لديهم ظروف وسمات صحية أسوأ من الأطفال الآخرين.

وأضافت القباج في البيان الذي تم نشره علي الصفحة الرسمية للوزارة، أن الهدف من البرتوكول هو مساعدة دور الرعاية والمؤسسات في تصميم وتنفيذ خطط التأهب المناسبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد وذلك لتحقيق الحماية للأطفال سواء المقيمين أو المترددين، أيضاً حماية صحة العاملين وضمان استمرار العمل داخل الدور وتقديم الخدمات للأطفال ، كما أضافت أن البروتوكول يسعى إلى تقليل احتمالية تفشي المرض وضمان توفير الاحتياجات الصحية لدور الرعاية كجزء من الاحتياجات القومية بما في ذلك خطة الطوارئ على المستوى الوطني

جدير بالذكر ان وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت منذ ظهور ازمة فيروس كورونا المستجد في تطبيق كل الاجراءات الاحترازية التي تتماشى مع سياسة الدولة الحالية في الحد من انتشار الفيروس داخل مؤسسات ودور الرعاية التابعة للوزارة حيث تم تعقيم كل دور الرعاية وتوفير أدوات التطهير والتعقيم وتنظيم ندوات توعوية للأبناء للحفاظ على السلامة العامة وعدم استقبال أطعمة جاهزة من الخارج ومنع الزيارات داخل الدور .