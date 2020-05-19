ضبط 14 طن زيت فاسد في الجيزة

19 مايو 2020 - 02:18 م

أعلنت مباحث التموين بالجيزة عن ضبطها لمصنع مواد غذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، كان يقوم بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمي ومجهول المصدر بعد عزل الشوائب منه وإضافة مواد كيميائية ضارة بالصحة وتعبئتها في عبوات و إعادة بيعها.

وكانت قوات الأمن قد رصدت المصنع المستهدف وتم ضبط صاحب المصنع و وجد داخل المصنع 4 أطنان زيت طعام معبأ داخل 4 تنكات " 10 آلاف زجاجة زيت سعة 1 كيلو جرام ، و2000 كرتونة فارغة و 800 غطاء وملصق ،حسبما نشرت الوفد.

وبلغ إجمالي المضبوطات 14 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي وفقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية و صاحب المصنع أقر بما جاء في التحريات .