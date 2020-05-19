» مشهد تمثيلي مسيء في رمضان بدولة خليجية

19 مايو 2020 - 02:35 م

بسبب مشهد تمثيلي مسيء، قامت شرطة سلطنة عمان، بإلقاء القبض على خمسة أشخاص، بينهم امرأة.

ووجهت الشرطة لهم تهمة نشر مقطع فيديو يخدش الحياء العام، ويقلل من هيبة المجتمع العماني.

وكان مقطع الفيديو قد كشف عن مشهد تمثيلي لعدد من الرجال وامرأتين، عن أشخاص يرتدون الزي العماني، ويتحدثون بلهجة عربية تستخدمها الجالية الآسيوية.

وبحسب ما تم تداوله كان أحدهم يحاول التقرب والتودد من امرأة بحضور زوجها، حيث اقترحت المرأة على رجل آخر من المتواجدين بصحبتها الرقص له.