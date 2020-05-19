» طبيب:هذه الكمامة أكثر خطورة من كورونا

19 مايو 2020 - 02:41 م

حذر الدكتور جورج عطا الله، عضو هيئة مكتب نقابة الصيادلة، المواطنين من شراء مستلزمات الوقاية من الباعة الجائلين في الشوارع.



وأضاف "عطا الله"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المستلزمات ينبغي أن يتم شراءها من الصيدليات ومنافذ القوات المسلحة والأماكن الحكومية، معقبًا: "مينفعش اشتري كمامات من إشارات مرور".



وتابع :"أن الكمامات المصنعة من القماش ليس لها أي دور وقائي نهائيا، وإنما هي مجرد فاشون فقط، وأكثر خطورة لكون المواطن يتعامل باريحية بزعم انه يتبع الإجراءات الوقائية".

