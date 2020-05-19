بعد الإفطار.. تناول هذه المشروبات تخلصك من عسر الهضم

19 مايو 2020 - 02:47 م

تعتبر مشكلة عسر الهضم من المشاكل التي تؤرق الكثيرين خاصة بعد تناول وجبة الإفطار التي عادة ما تحتوي علي سكريات ودهون مرتفعة.

وأكد الأطباء أن هناك العديد من المشروبات التي من الممكن تناولها وتعمل علي التخلص من هذه المشكلة .

ومن أهم هذه المشروبات:

1- النعناع لاحتوائها علي العديد من الفيتامينات كما أنه يحمي الجسم من التقلصات والانتفاخ.

2- الشمر فهو يمنع التقلص والانتفاخ.

3- الزنجبيل فهو يسهل عملية الهضم ويمنع الإمساك كما أنه يحتوي علي العديد من الفيتامينات.

4- عصير التفاح الذي يحتوي علي البكتين وهو يعمل علي هضم الطعام و التقليل من الالتهابات المعوية.