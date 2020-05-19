  • الثلاثاء 19 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

"نجاح التجربة".. الصين تعلن أول علاج لـ"كورونا"

بشار ورامي مخلوف

بشار الأسد يفاجيء رامي مخلوف بقرار صادم

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر محذرًا: «الظلم رذيلة قاتلة »

ترامب

خطر صحي يهدد حياة "ترامب"

سيد عبدالحفيظ

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ ضيف رامز جلال اليوم

ياسمين صبري

ياسمين صبري غاضبة وتكشف "فبركة" برنامج رامز جلال (فيديو)

كورونا

السعودية تسجل أعلى نسبة شفاء من"كورونا"

جثة

العثور على فنان شهير جثة هامدة داخل شقته

طارق حامد

حقيقة إصابة طارق حامد بفيروس كورونا

"الفلك": لن يتم استطلاع هلال رمضان يوم الرؤية

الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

ياسمين صبري غاضبة وتكشف "فبركة" برنامج رامز جلال (فيديو)

الصفحة الأخيرة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يدافع عن أمه بعد إهانتها في برنامج " رامز مجنون رسمي "

#

ضيف رامز جلال: أنا مع الإنجاب بدون زواج

#

سمير صبري يفجر مفاجأة مدوية عن رامز جلال

#

سمير صبري يتوعد رامز جلال ويطالب بمحاكمته

رامز جلال

أحمد أبوهشيمة

مقلب

ياسمين صبري

فبركة

أبدت الفنانة ياسمين صبرى، غضبها بعد إذاعة حلقتها من برنامج مقالب رامز جلال "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض على قناة "إم بي سي".

وكشفت ياسمين صبري، عن تعرضها للخداع من جانبرامز جلال، بعد أن "فبرك" تصريحاتها في البرنامج بأن حذف  حديثها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وإذاعة آخر كلمة قالتها عنه فقط، والتي أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ياسمين صبري، وهي ترد على سؤال الإعلامية أروي، التي تشارك رامز مقلبه، بأكثر ما يعجبها في "أبوهشمية"، لتأتي إجابتها بالقول "بيضحكني".

 وقالت ياسمين صبرى فى لقاء تلفزيونى: عندما سألتني اروى عن احمد ابو هشيمة هل تحبين وسامته ام جدعته فكان ردى انا احب فيه كل شيئ وسامته وجدعنته ونجاحه فى عمله وواثق من نفسه وهو ما تم اجتزائه من الحلقة حتى اننى قلت سيد الرجال".

وتضيف ياسمين صبرى قائلة : فوجئت عند مشاهدتى للحلقة أن رامز والبرنامج قرر ان يحذف كل هذا ويبقى على كلمة واحدة وهى "بيضحكنى".

وتوضح ياسمين صبرى قائلة : هذا الامر ضايقنى كثيرا من رامز جلال ولم اجد تفسيرا وحيدا لما فعله معى.
وكانت ياسمين صبري تصدرت التنرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إذاعة حلقتها مع رامز جلال، وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحها بأن أكثر ما يعجبها في "أبوهشيمة" أنه يضحكها.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أمريكا تتعهد بمساعدة روسيا في علاج مصابي "كورونا"
» انتحار مصاب بـ"كورونا" داخل مستشفى العباسية
» أسماك القرش تطارد سباحًا (فيديو تقشعر له الأبدان)
» لهذه الدولة.. هدية استثنائية من السعودية لمنكوبي كورونا
» طبيب:هذه الكمامة أكثر خطورة من كورونا
» مشهد تمثيلي مسيء في رمضان بدولة خليجية
» ابتكار قناع طبي يمكنه قتل فيروس "كورونا" فور لمسه
» رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد عيد الفطر
» كريمة: أصحاب تلك المهن في "جهاد مدني"
» فريق صيني يطور لقاحا لوقف كورونا
» الطيران الإماراتي يسرح مئات العاملين بسبب "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية