مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ ضيف رامز جلال اليوم

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محمد فضل- متابعات

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سيد عبدالحفيظ

رامز جلال

مقلب

رامز مجنون رسمي

على الرغم من التسريبات التي خرجت، بأن هذه الحلقة لن تذاع بعد أن رفضت إدارة النادي الأهلي عرضها، أعلنت إدارة قناة "MBC مصر" عن اسم ضيف حلقة اليوم الثلاثاء، ببرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض عبر شاشتها.

ومن المقرر أن يكون ضيف حلقة اليوم، اللاعب السابق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي حاليا، في حلقة جريئة من البرنامج، حيث يواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته.

وكانت تقارير كثيرة تحدثت عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، ورفضه عرض حلقة سيد عبدالحفيظ في برنامج المقالب، حيث يعد أحد رموز النادي الذي يرفض إهانته في البرنامج بهذا الشكل.

وقالت التقارير إن سيد عبدالحفيظ، سوف يرد المبلغ الذي تقاضاه من البرنامج بالإضافة إلى دفعه شرط جزائي، لكن يبدو أن هذه التقارير التي بنيت على تصريحات إعلاميين بقناة "الزمالك" لم تكن دقيقة.


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