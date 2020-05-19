خطر صحي يهدد حياة "ترامب"

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كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن تهديد خطير يهدد الرئيس دونالد ترامب على خلفية عقاقير للوقاية من الإصابة بـ"كورونا".

وحذرت بيلوسي من "السلوك الخطير" للرئيس دونالد ترامب، بعد إقراره بتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا.

وفي حديثها مع شبكة "سي إن إن"، قالت بيلوسي: "بما أنه (ترامب) رئيسنا، فأنا أفضل ألا يتناول عقارا لم يوافق عليه العلماء، خاصة وهو في هذا السن، كما أنه ينتمي لفئة الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، كما يقال".

وقال طبيب البيت الأبيض في وقت سابق إن الرئيس دونالد ترامب تناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، بعد نقاشات عديدة بينه وبين الرئيس حول استخدام هذا الدواء.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يتناول العقار المذكور للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.

وسبق أن أكد ترامب فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا "كلوروكين" أو "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "COVID-19"، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من صحة اعتماد هذا العقار للعلاج من كورونا.



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