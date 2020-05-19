» أمريكا تتعهد بمساعدة روسيا في علاج مصابي "كورونا"

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أكدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ هذا الأسبوع إرسال 200 جهاز تنفس اصطناعي عبر طائرات عسكرية لروسيا التي سجلت ثاني أعلى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عالميا.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طلب المساعدة من الولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الذي تحدث معه يوم 17 مايو.

وأوضحت السفارة أن ترامب عرض على بوتين إرسال 200 جهاز تنفس اصطناعي أمريكي الصنع، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى تضم 50 قطعة وستكون جاهزة للشحن غدا الأربعاء وبقية الأجهزة ستنقل بعد ذلك بفترة وجيزة.

وفي غضون ذلك، ذكر متحدث باسم البنتاغون لوكالات أنباء روسية، أن الولايات المتحدة ستنقل هذه الأجهزة بواسطة طائرات عسكرية.

وأوضح المتحدث أن الدفعة الأولى من 50 جهازا سترسل غدا، بينما من المخطط لإنتاج وإرسال 150 أجهزة تنفس اصطناعي أخرى حتى يوم 26 مايو.

وسبق أن أرسلت روسيا، في 1 ابريل الماضي، شحنة من المساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة كانت تشمل كميات من المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي ووسائل الحماية الشخصية كالكمامات والمطهرات.

وأعلنت روسيا، صباح اليوم، تسجيل 9263 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، اليوم ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 299941، بينها 2837 وفاة و76130 شفاء.



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