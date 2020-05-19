» انتحار مصاب بـ"كورونا" داخل مستشفى العباسية

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محمد فضل- متابعات

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انتحار

العباسية

مصاب

كورونا

أقدم رجل مصاب بفيروس كورونا على الانتحار بطريقة مفزعة، اليوم الثلاثاء، عقب شعوره بأعرض الفيروس وذهابه إلى مستشفى الصدر بالعباسية.

وقام المواطن بالتخلص من حياته بالانتحار عن طريق إلقاء نفسه من شباك غرفته في مستشفى الصدر بالعباسية، حيث تقوم نيابة مدينة نصر بالتحقيق في الواقعة.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة ثان مدينة نصر، بلاغا بسقوط مريض من الطابق الرابع بغرفته بمستشفى الصدر بالعباسية، وانتقل رجال المباحث للمكان وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتوفي توجه إلى المستشفى لشعوره بأعراض فيروس كورونا، وعقب حجزه في غرفة عزل بعد التأكد من اصابته بالفيروس، ألقى بنفسه من شرفة الغرفة وسقط جثة هامدة.

وبمعاينة جثة المتوفي تبين إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف داخلي أودى بحياته، وتحرر محضر بالواقعة.


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