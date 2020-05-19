  • الثلاثاء 19 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

"نجاح التجربة".. الصين تعلن أول علاج لـ"كورونا"

بشار ورامي مخلوف

بشار الأسد يفاجيء رامي مخلوف بقرار صادم

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر محذرًا: «الظلم رذيلة قاتلة »

ترامب

خطر صحي يهدد حياة "ترامب"

سيد عبدالحفيظ

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ ضيف رامز جلال اليوم

ياسمين صبري

ياسمين صبري غاضبة وتكشف "فبركة" برنامج رامز جلال (فيديو)

كورونا

السعودية تسجل أعلى نسبة شفاء من"كورونا"

جثة

العثور على فنان شهير جثة هامدة داخل شقته

طارق حامد

حقيقة إصابة طارق حامد بفيروس كورونا

"الفلك": لن يتم استطلاع هلال رمضان يوم الرؤية

الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

شيخ الأزهر محذرًا: «الظلم رذيلة قاتلة »

آخر الأخبار

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

شيخ الأزهر: غياب العدل أضاع حقوقًا وجلب مظالم وهدَمَ بيوتًا

#

"الطيب": يكفي الفقراء شرفًا أنهم كانوا جنود الأنبياء في نشر رسالاتهم

#

شيخ الأزهر: فاقد الشيء لا يعطيه

#

شيخ الأزهر: «كورونا» آية من آيات الله

حذر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من مخاطر "الظلم" وآثاره  التدميرية على الأفراد، والمجتمعات والأمم .

 

وقال عبر برنامجه اليومي "الإمام الطيب"، إن "الظلم هو الخروجُ عن حدِّ العدلِ والاعتدالِ في جميعِ الأمورِ، فمن الظلمُ أكل أموالِ الناسِ بالباطلِ، وأخذها ظلمًا، كما يكونُ بالتَّعدي على الناسِ بالإساءةِ بالقولِ، أوالإهانةِ بالضربِ أو الاستقواءِ على الضُّعفاءِ ".

وبيَّن أن "من صور الظلمِ الفادحِ أكلُ مال اليتيمِ، وظلمُ الزوجِ لزوجتِه بالتقصيرِ المتعمَّدِ في تلبيةِ حاجاتِها التي تُقرُّها الأديان والأعرافُ والعاداتُ، وأظلمِ الظلمِ التسلطُ على الأبرياء بتخويفِهم ومضايقاتِهم وترويعِ أُسَرهم وأطفالِهم ".

ووصف الطيب، الظلم بأنه "رذيلة قاتلة، تُربك الحياة الاجتماعية وتؤثر على كل معطياتها, لذا فقد تناول القرآن الكريم مفردة "الظلم" ومشتقاتها في مائة وتسعين آية من آياته الكريمة، لتنبيهِ المؤمنِ على خطرِ هذه الآفةِ التي طالما كانَت وراءَ دمارِ الأممِ والشعوبِ والحضاراتِ في القديمِ والحديث ".

مستشهدًا بقوله تعالى                ?وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ? [إبراهيم: 42]، قال الطيب إنه "لا يخفي ما في تلك الآية من التذكير والاتِّعاظِ بالوعيدِ المُرعِبِ والعاقبةِ الأليمةِ لمَن استمرأَ هذه الآفةَ البَشِعةَ، وما ينتظِرُه مِن هلاكٍ في الدنيا وعذابٍ في الآخرةِ .

ولفت إلى أن "الظَّالمَ خاسرٌ دائمًا ولا يُفلحُ أبدًا؛ لأنَّه يُعرِضُ نفسه للضلال والبٌعد عن هدايةَ اللهِ كما في قوله تعالى: ?إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ?، ?واللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ?، وقد تكرَّرت هذه الآيةُ ثلاثَ مراتٍ باختلافٍ طفيفٍ في ألفاظِها ".

 كما بين أن "الظلم كما يكون بين الأفراد  قد يقع أيضًا بينَ الأممِ والدولِ، التي يَظلِمُ بعضُها بعضًا، وينطبِقُ عليها ما يَنطبِقُ على الدولِ التي بادَت وتلاشَت بسببِ الظلمِ ".

واعتبر أن "الأخطرُ من ذلك أنَّ عقوبةَ الظلمِ إذا نزلت عمَّت وأخذتِ الصَّالحَ والطَّالحَ مصداقًا لقوله تعالى، ?وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ?، مبينًا أن "ذنب الصالحينَ هنا أنهم لم يقوموا بواجبِ النُّصحِ كما ينبغي لكفِّ الظَّلَمةِ عن ظُلمِهم ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أمريكا تتعهد بمساعدة روسيا في علاج مصابي "كورونا"
» انتحار مصاب بـ"كورونا" داخل مستشفى العباسية
» أسماك القرش تطارد سباحًا (فيديو تقشعر له الأبدان)
» لهذه الدولة.. هدية استثنائية من السعودية لمنكوبي كورونا
» طبيب:هذه الكمامة أكثر خطورة من كورونا
» مشهد تمثيلي مسيء في رمضان بدولة خليجية
» ابتكار قناع طبي يمكنه قتل فيروس "كورونا" فور لمسه
» رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد عيد الفطر
» كريمة: أصحاب تلك المهن في "جهاد مدني"
» فريق صيني يطور لقاحا لوقف كورونا
» الطيران الإماراتي يسرح مئات العاملين بسبب "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية