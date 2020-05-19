سوزان نجم الدين تكشف المبلغ الذي تقاضته من رامز جلال

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سوزان نجم الدين
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محمد فضل- متابعات

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رامز جلال

مقلب

مبلغ

سوزان نجم الدين

أكدت النجمة السورية سوزان نجم الدين أنها لم تكن تعرف تفاصيل مقلب رامز جلال في برنامجه، مٌسبقاً.

وقالت سوزان في ظهور لها عبر "البث المباشر" على موقع "إنستجرام" برفقة الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز: "أقسم بالله العظيم ما كنت أعرف إنه مقلب".

وأضافت سوزان أنها ذهبت إلى البرنامج على أنه لقاء مع الإعلامية أروى، ولكنها تفاجأت بالمقلب وأصيبت بالصدمة عند رؤيتها لرامز جلال.

وكشفت سوزان أنها تقاضت أكثر من 50 ألف دولار، باعتبار أنها ستذهب لبرنامج يخص الفنانة أروى.

وأوضحت أنها شخص يعشق المغامرات والصدمات، لذلك ظهرت بهذا الشكل، مشيرة إلى أنها كانت تعتقد أن برامج المقالب مفبركة، ولكن بعد وقوعها ضحية لبرنامج "رامز مجنون رسمي" تأكدت أنها حقيقة.

وأشارت إلى أنها انسانة تحب الحياة والضحك والمرح وليس لديها أي حسابات، ودائماً تتعامل مع الأمور ببساطة، وكل من يعرفها يعرف أنها تحب المغامرات، مضيفة: "أثناء وجودي مع رامز جلال شعرت أنني في الملاهي".

ووصفت سوزان المقلب بـ"تجربة لطيفة"، وأكدت أنها استمتعت بكل الفقرات إلا فقرة الثعبان.


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