» أطباء يحذرون من دواء «ترامب»: وصفة قاتلة

19 مايو 2020 - 06:20 م



حذر أطباء من خطر تناول عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد لمرض الملاريا، الذي كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تعاطيه لبعض الوقت، قائلين إن تناوله قد يكون "كارثيًا" ولن يوقف فيروس كورونا المستجد.



وبعد أن روج لاستخدامه في وقت سابق لعلاج مرضى (كوفيد 19)، فاجأ ترامب الجميع بإعلانه أمس أنه كان يتناول هيدروكسي كلوروكين لنحو أسبوعين تقريبًا، لافتًا إلى تعاطيه الزنك أيضًا كإجراء وقائي.



وأوضح ترامب أنه يتناول "حبة كل يوم" من عقار هيدروكسي كلوروكين، مشيرًا إلى أن نتائج اختباراته أظهرت سلبية إصابته بفيروس كورونا.

وقال في تصريحات على هامش الإحاطة الإعلامية من البيت الأبيض، إنه كان يتناول هيدروكسي كلوروكين لنحو أسبوعين تقريبًا، لافتًا إلى تعاطيه الزنك أيضًا كإجراء وقائي.



وأوضح ترامب أنه يتناول "حبة كل يوم" من عقار هيدروكسي كلوروكين، عازيًا سبب ذلك، بالقول: "أعتقد أنه جيد. لقد سمعت الكثير من القصص الجيدة. إن العاملين في الخطوط الأمامية يأخذونه، الكثير من الأطباء يأخذونه".



واستدرك: "لن أتأذى بسبب ذلك، لقد مضى 40 عامًا على الإصابة بالملاريا، ومرض الذئبة. أنا أتناول الاثنين - الزنك والهيدروكسيل. حتى الآن يبدو أنني بخير".



لكن هناك انقسامات في آراء العلماء حول جدوى وفعالية هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كورونا، في وقت تستخدمه دول عدة ضمن بروتوكولات العلاج من الوباء.



وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من أن الدواء يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.



وحذرت الدكتورة سارة جارفيس، المدير العام والمدير السريري لموقع ""Patientaccess.com من أن تناول هيدروكسي كلوروكوين يمكن أن يكون "كارثيًا".



وقالت في تصريح إلى صحيفة "ذا صن": "حول الشيء الوحيد الذي يمكنك الاعتماد عليه مع دونالد ترامب هو أنه لا يمكنك الاعتماد على أي شيء يقوله، على الأقل فيما يتعلق بالفيروس التاجي.



وأضافت: "لم يتم اختبار هيدروكسي كلوروكوين قط بشكل رسمي للوقاية من الفيروس التاجي. لقد تم استخدامه لعلاج أعداد صغيرة من المرضى، ولكن النتائج كانت متضاربة للغاية.



وتابعت" "لم يظهر أي منها تحسنًا ملحوظًا في البقاء على قيد الحياة، ولم تظهر أحدث الدراسات أي فوائد ولكن المزيد من الآثار الجانبية".



و"يستخدم هيدروكسي كلوروكين لعلاج الأشخاص الذين يعانون من الذئبة"، وفق جارفيس، موضحة أنه "فعال للغاية لهذا، لكن يجب على المرضى مراقبة منتظمة لأعينهم، لأنه يمكن أن يسبب آثارًا جانبية في الدم".



واعتبرت أن "الأهم من ذلك، يمكن أن يسبب الفيروس التاجي مضاعفات خطيرة في القلب، وكذلك يمكن أن يكون هيدروكسي كلوروكوين كارثيًا".



وأشارت "إن الرسالة العلمية واضحة إن هيدروكسي كلوروكوين ليس على الإطلاق" علاجًا معجزة "للفيروس التاجي ويجب عدم استخدامه مطلقًا لمنعه".



كما صرح الدكتور دانييل أتكينسون ، القيادي السريري في موقع Treated.com" " بأن هيدروكسي كلوروكوين يمكن أن يتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم إلى مستويات خطيرة، ما يؤدي إلى تفاقم مشاكل العين.



وقال: "إنه دواء ذو آثار جانبية عالية المخاطر مقارنة بالعقاقير المماثلة الأخرى، لأنه يمكن أن يسبب ويزيد من تفاقم مشاكل العين ويمكن أن يسبب أيضًا نقص السكر في الدم".



وأضاف: "يمكن أن يكون انخفاض نسبة السكر في الدم أمرًا خطيرًا ويؤثر على قدرتنا على القيادة واستخدام الآلات. يجب على الأشخاص الذين يتناولون هيدروكسي كلوروكين إجراء اختبارات دم منتظمة للتحقق من التغيرات في خلايا الدم".



وتابع: "لا توجد أدلة كافية حتى الآن تشير إلى أنه فعال حتى في الوقاية من الفيروس التاجي. لذا من المحتمل أن الأشخاص الذين يتناولونه لهذا الغرض قد يخاطرون بمشاكل في العين دون أي فائدة حقيقية".



وحذرت الدكتورة هيلاري جونز من عواقب مقلقة لاستخدام هيدروكسي كلوروكوين.



وقال لبرنامج "صباح الخير يا بريطانيا" في وقت سابق اليوم: "يمكن أن يسبب قصور القلب، يمكن أن يسبب اضطرابات في القلب لمرضى (كوفيد 19).



وأضاف: "إنه شديد السمية للكبد، وبالتالي لا توجد فوائد ظهرت في التجارب السريرية، على الرغم من إجراء التجارب السريرية في هذا البلد، وفي الواقع يمكن أن تكون خطيرة".

