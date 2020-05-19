فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بطلاقها من زوجها الفنان

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محمد فضل- متابعات

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انفصال

فنان

مفاجئة

فاجأت فنانة شهيرة، الجميع بطلاقها من زوجها الفنان بعد 10 سنوات من الزواج أثمرت عن 3 أطفال بينهما.

وأعلنت النجمة العالمية ?ميغان فوكس، انفصالها رسميًا? عن زوجها الممثل ?براين أوستن?، حيث وقع خلافاً بين الثنائي منذ أشهر عدّة بسبب زيادة جدول اعمال ميغان بالتمثيل وابتعادها عنه في الفترة الأخيرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبينما كانت تعمل على فيلم في الخريف الماضي، أقدمت فوكس على الطلاق رسميّاً، إذ شعرت بالراحة بعيداً عن زوجها، إلاّ أنّهما اتفقا على استمرارية علاقتهما في إطار من الصداقة.

والتقت فوكس زوجها أوستين (46 عامأ) عندما كانت في الـ18 من عمرها. أمّا هو فكان يبلغ من العمر 30 عاماً، وتزوجا منذ عام 2010 ولديهما ثلاثة أطفال.وكشف براين أوستن أن ميجان فوكس أكدت له لأول مرة أنها شعرت أنها ترغب في قضاء بعض الوقت بعيدا عن بعضهما البعض العام الماضي، بعد أن عادت بعد عدة أسابيع من التصوير.



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