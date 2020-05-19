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يستيقظ من غيبوبة ولا يعرف ما هو فيروس كورونا!

عرب وعالم

يستيقظ من غيبوبة ولا يعرف ما هو فيروس كورونا!
يستيقظ من غيبوبة ولا يعرف ما هو فيروس كورونا!
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فتحي مجدي

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في حالة غريبة من نوعها، استيقظ مريض بــ (كوفيد – 19)، الملقب بـ "تفلون مان" من أطول فترة غيبوبة داخل العناية المركزة استمرت لنحو شهرين، من دون أن يعرف ما هو فيروس كورونا.

وفي 21 مارس، أدخل بريان هارفي (69 عامًا) إلى المستشفى في بريستول جنوب غربي إنجلترا، حيث كان يعتقد أنه يعاني من التهاب رئوي في الوقت الذي كانت فيه الأزمة تتكشف.

إذ سرعان ما كشفت الاختبارات أنه كان مصابًا بـ (كوفيد – 19)، ودخل في غيبوبة مستحثة بعد يوم واحد، لكنه استمر في مكافحة المرض، وهو الآن في طريقه إلى التعافي الكامل.

وقالت ابنته فاي ستابلتون (32 سنة): "كان أبي في غيبوبة لمدة أربعة أسابيع، ولم يستجب لمدة أسبوع آخر. لقد تلقينا مكالمة هاتفية مروعة من الطبيب، حيث كانوا سيرسلونه لإجراء مسح دماغي".

وأضافت: "كان لا يزال على جهاز التنفس الصناعي عندما حاولوا إيقاظه. لقد كان ذلك مؤلمًا". 

وتابعت: "لقد تزوج والداي منذ أكثر من 50 عامًا. كانت أمي تتوسل الأطباء للسماح لها بالدخول عندما قيل لنا أن أبي قد لا يصل إلى الليل". 

واستدركت: "لقد كان طاقم المستشفى مذهلاً للغاية، لقد أنقذوا حياة والدي، لا يمكننا شكرهم بما فيه الكفاية، إنهم يذهبون إلى أبعد الحدود".

وكانت المفاجأة كما ذكرت ابنته هو أن والدها بعد أن أفاق من الغيبوبة لم يعرف فيروس كورونا. 

وتابعت: "كان علينا أن نشرح ذلك. قالت له ممرضة العناية المركزة،" أنت مصنوع من أشياء قوية.. أنت مثل تفلون".

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