  • الثلاثاء 19 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

تعليق حازم من الرئيس على تطورات الأوضاع في ليبيا

وزيرة الصحة

قفزة هائلة..الصحة تسجل ارتفاعًا قياسيًا في إصابات كورونا

مدبولي

7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء "تفاصيل"

كورونا

"نجاح التجربة".. الصين تعلن أول علاج لـ"كورونا"

بشار ورامي مخلوف

بشار الأسد يفاجيء رامي مخلوف بقرار صادم

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر محذرًا: «الظلم رذيلة قاتلة »

ترامب

خطر صحي يهدد حياة "ترامب"

سيد عبدالحفيظ

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ ضيف رامز جلال اليوم

ياسمين صبري

ياسمين صبري غاضبة وتكشف "فبركة" برنامج رامز جلال (فيديو)

كورونا

السعودية تسجل أعلى نسبة شفاء من"كورونا"

بالفيديو. "علام" يوضح فضل التعبد في ليلة القدر

آخر الأخبار

بالفيديو. "علام" يوضح فضل التعبد في ليلة القدر
بالفيديو. "علام" يوضح فضل التعبد في ليلة القدر
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

معلق مصري شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

#

«أيامًا معدودات» توضح أسرار «العفو» في دعاء ليلة القدر

#

مفتي الجمهورية يكشف أفضل الدعاء في ليلة القدر

#

"كورونا" يجبر الماليزيين على إحياء ليلة القدر بهذه الطريقة

قال فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الله طلب من المسلمين تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة دون إيضاحها بشكل محدد، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الصلاة الوسطى.
وتابع علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» على قناة صدى البلد «الرسول أرشدنا إلى ليلة القدر وقال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، فقد تكون ليلة 21 أو 25 أو 27 أو 29».
وأضاف «هناك رأي يقول أن ليلة القدر تكون في الغالب ليلة السابع والعشرين من رمضان، وندعو الله أن يرزقنا التقوى والعمل الصالح والإخلاص والطاعة لله».
وأكمل «ليلة القدر تعادل ألف شهر، والذي يعبد ربه مخلصا فيها كأنه عاش ألف شخص في عطاء ومدد من الله سبحانه وتعالي»، مختتما «نقول للمسلمين ولقيادتنا كل عام وأنت وبخير».




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حكم عاجل ضد مصري قتل ابن بلده بالكويت
» بالصور.. أم ترضع طفلها ابن الـ5 سنوات: سأستمر بلا توقف
» جريمة قتل مروعة بسبب ألفاظ خادشة بالسعودية
» علامة جديدة: مرضى كورونا يعانون من الهذيان واضطرابات نفسية
» أطباء يحذرون من دواء «ترامب»: وصفة قاتلة
» حادث ماسأوي.. غرق مصارع شهير أثناء السباحة مع ابنه
» أمريكا تتعهد بمساعدة روسيا في علاج مصابي "كورونا"
» انتحار مصاب بـ"كورونا" داخل مستشفى العباسية
» أسماك القرش تطارد سباحًا (فيديو تقشعر له الأبدان)
» لهذه الدولة.. هدية استثنائية من السعودية لمنكوبي كورونا
» طبيب:هذه الكمامة أكثر خطورة من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية