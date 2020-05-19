بالفيديو. "علام" يوضح فضل التعبد في ليلة القدر

قال فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الله طلب من المسلمين تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة دون إيضاحها بشكل محدد، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الصلاة الوسطى.
وتابع علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» على قناة صدى البلد «الرسول أرشدنا إلى ليلة القدر وقال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، فقد تكون ليلة 21 أو 25 أو 27 أو 29».
وأضاف «هناك رأي يقول أن ليلة القدر تكون في الغالب ليلة السابع والعشرين من رمضان، وندعو الله أن يرزقنا التقوى والعمل الصالح والإخلاص والطاعة لله».
وأكمل «ليلة القدر تعادل ألف شهر، والذي يعبد ربه مخلصا فيها كأنه عاش ألف شخص في عطاء ومدد من الله سبحانه وتعالي»، مختتما «نقول للمسلمين ولقيادتنا كل عام وأنت وبخير».