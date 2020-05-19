» جريمة قتل مروعة بسبب ألفاظ خادشة بالسعودية

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شهد أحد الفنادق في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، جريمة قتل مروعة، بسبب ألفاظ خادشة.

وبحسب مصادر فإن "الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغا صباح اليوم من أحد موظفي استقبال الفنادق بحي العزيزية يفيد بوجود شخص متوفى داخل غرفته بالفندق".

وأضافت المصادر: "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع ثم العثور على المجني عليه داخل غرفته وعليه آثار دماء، كما عثرت الجهات الأمنية داخل برميل النفايات خارج غرفته على آلة حادة (سكين)".

وأردفت المصادر: "عند الرجوع إلى كاميرات الفندق شوهد شخص يخرج من باب المصعد وبحوزته كيس، وقد طرق الباب على المجني عليه، ثم أمسك به وطرحه أرضا قبل إغلاق باب الغرفة، ثم بعد مرور دقائق غادر المكان وثيابه ملطخة بالدماء، ودخل غرفة مجاورة لغرفة المجني عليه بذات الفندق"، وفق "روسيا اليوم".

وتمكنت الجهات الأمنية، من القبض على المتهم، واتضح أنه مواطن سعودي، وعند مواجهته اعترف بجريمته، مدعيا أن المجني عليه قام بالتلفظ عليه بكلمات خادشة، وظهرت على المتهم آثار الاضطرابات النفسية.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات اللازمة حيال الحادثة، وفتحت ملف تحقيق، تمهيدا لإحالة الملف إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.



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