  • الثلاثاء 19 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

تعليق حازم من الرئيس على تطورات الأوضاع في ليبيا

وزيرة الصحة

قفزة هائلة..الصحة تسجل ارتفاعًا قياسيًا في إصابات كورونا

مدبولي

7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء "تفاصيل"

كورونا

"نجاح التجربة".. الصين تعلن أول علاج لـ"كورونا"

بشار ورامي مخلوف

بشار الأسد يفاجيء رامي مخلوف بقرار صادم

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر محذرًا: «الظلم رذيلة قاتلة »

ترامب

خطر صحي يهدد حياة "ترامب"

سيد عبدالحفيظ

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ ضيف رامز جلال اليوم

ياسمين صبري

ياسمين صبري غاضبة وتكشف "فبركة" برنامج رامز جلال (فيديو)

كورونا

السعودية تسجل أعلى نسبة شفاء من"كورونا"

تعليق حازم من الرئيس على تطورات الأوضاع في ليبيا

الحياة السياسية

السيسي
السيسي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من الرئيس العراقي على المظاهرات ضد القوات الأمريكية

#

تركيا تعلن رسميًا بدء إرسال قواتها إلى ليبيا

#

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية في البحر المتوسط

#

«البرلمان» يعلق على إرسال قوات تركية إلى ليبيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة، اليوم الثلاثاء بشأن الأوضاع في ليبيا، حيث أكد أن استقرار الأوضاع هناك يعد من محددات الأمن القومي المصري.

وبحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  فإن "السيسي" شدد على أن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها.

وجدد السيسي في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس،  تأكيد موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حكم عاجل ضد مصري قتل ابن بلده بالكويت
» بالصور.. أم ترضع طفلها ابن الـ5 سنوات: سأستمر بلا توقف
» جريمة قتل مروعة بسبب ألفاظ خادشة بالسعودية
» علامة جديدة: مرضى كورونا يعانون من الهذيان واضطرابات نفسية
» أطباء يحذرون من دواء «ترامب»: وصفة قاتلة
» حادث ماسأوي.. غرق مصارع شهير أثناء السباحة مع ابنه
» أمريكا تتعهد بمساعدة روسيا في علاج مصابي "كورونا"
» انتحار مصاب بـ"كورونا" داخل مستشفى العباسية
» أسماك القرش تطارد سباحًا (فيديو تقشعر له الأبدان)
» لهذه الدولة.. هدية استثنائية من السعودية لمنكوبي كورونا
» طبيب:هذه الكمامة أكثر خطورة من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية