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تمساح يتسبب في غرق فتاة ويعجز عن التهامها

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تمساح
تمساح
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الطيب حسين

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اغتصاب فتاة كانت في طريقها إلى جنازة والدها

عجز تمساح عن التهام  فتاة أندونيسية عقب هجومه عليها وإغراقها في أحد الأنهار بسبب فقدانه لأسنانه.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تمساحا بطول 16.5 قدم انقض على فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، بالقرب من نهر جنوب "كاليمانتان".

وتجمع العديد من سكان القرية لمحاولة إنقاذ الفتاة باستخدام كمية كبيرة من الدجاج كطعام حتى يظهر التمساح مرة أخرى، أملًا منهم أن يتمكنوا من إنقاذ الفتاة أو العثور عليها.


وبعد مرور 5 ساعات كاملة من البحث، عثر على الفتاة على بعد 100 متر من مكان الهجوم، وكانت حالتها خطيرة للغاية، حيث كانت تنزف من أنفها وفمها ويدها، ولم يتعرض جسدها للتمزق على الرغم من هجوم التمساح.

وتمكن سكان القرية من الإمساك بالتمساح الذي تبين أنه فاقد لأسنانه الأمامية، بسبب المرض والشيخوخة لذلك لم يتمكن من أكل الفتاة.

وقال رئيس قسم الحفاظ على الموارد الطبيعية في جنوب كاليمانتان، نيكات حكيم باساريبو، إن التمساح لا يزال على قيد الحياة وتم نقله إلى إحدى المحميات بالمدينة.


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