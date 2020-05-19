» حكم عاجل ضد مصري قتل ابن بلده بالكويت

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حكم قضائي فى دعوى ضد قطر مارس المقبل

قالت وسائل إعلام كويتية، إن قاضي تجديد الحبس، أمر باستمرار حجز مقيم مصري أقدم أواخر شهر أبريل الماضي على قتل ابن موطنه طعنا بسكين.

ويشمل القرار أن يعرض القاتل على القاضي مجددا بعد أسبوعين.

وترجع وقائع القضية إلى يوم 29 أبريل الماضي حيث أقدم الجاني على قتل المجني عليه طعنا بسكين داخل مبنى قيد الإنشاء في منطقة الدسمة على خلفية خلاف وقع بينهما، حيث دخل المبنى الذي يحرسه القتيل ودخل في نقاش حاد معه انتهى بتوجيه طعنة قاتلة له أردته قتيلا على الفور ثم قام بالتخلص من ملابسه في القمامة وإلقاء أداة الجريمة في البحر.

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