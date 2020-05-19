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كلب مخلص يحرس جثة صاحبه بعد قتله

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كلب مخلص يحرس جثة صاحبه بعد قتله
كلب مخلص يحرس جثة صاحبه بعد قتله
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فتحي مجدي

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شوهد كلب مخلص يقف على جثة صاحبه، بعد قتله بالرصاص في أحد شوارع مدينة جوادالاخارا، غربي المكسيك صباح أمس.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد اتصل السكان المحليون بخدمات الطوارئ بعد سماع دوي طلقات نارية في الشارع، والعثور على رجل يسبح في بركة من الدم على الأرض.


وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن التقارير، عثرت الشرطة على جثة الضحية البالغ من العمر 25 عامًا على مفترق طرق شارع أجوستين يانيز وشارع يونيون.

وبحسب ما ورد، فقد أصيب الضحية بعدة أعيرة نارية، من بينها إصابة في الوجه. وبينما وقف الكلب بجانب جثة الضحية، كان ضباط الشرطة يقومون بالتحقيق في الخلفية.

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