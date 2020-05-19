ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

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الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا في عدد من البنوك كما استقر في أخرى مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد سعر الدولار 4 قروش في بنك التعمير والإسكان، إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول مسجلا 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

كما ارتفع في بنك البركة مسجلا 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار ارتفاعًا  قرشين في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

كذلك استقر السعر في بنك القاهرة، والتجاري الدولي عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

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