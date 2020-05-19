» تراجع كبير في سعر الذهب اليوم الثلاثاء

19 مايو 2020 - 09:08 م

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بمقدار 11 جنيها متأثرة بالانخفاض في تعاملات البورصة العالمية.



وبلغ الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وتداولًا في مصر نحو 757 جنيها.



أما الذهب عيار 18 فسجل 648.85 جنيهًا.



وسجل جرام الذهب عيار 24 بلغ 865.10 جنيه.



بينما سجل الجنيه الذهب نحو 6056 جنيهاً.

