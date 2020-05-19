العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

19 مايو 2020 - 09:16 م

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً كريمًا، بترقية وتعيين 30 قاضياً في ديوان المظالم.

وتضمن الأمر الملكي الكريم ترقية 11 قاضياً من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ).

كما تضمن الأمر الملكي – حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"-تعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 17 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي).

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 2509 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 59854 حالة حتى الآن ، بينها 27891 حالة نشطة، منها 251 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وأكد المتحدث، أنه تم تسجيل 2886 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 31634 حالة، كأكبر نسبة تعافي من الفيروس والتي تجاوزت الـ50%.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 329 حالة.