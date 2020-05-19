الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة غدًا الأربعاء

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الطيب حسين

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يسود يوم غدًا الأربعاء، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، بحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية.

ويكون الطقس ليلاً معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبًا) على فترات متقطعة من اليوم، ويشير الخبراء إلى أن الجمهورية تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا كما يلي:

القاهرة «43– 29».

الإسكندرية «37– 24».

 قنا «44- 30»

 الأقصر «44 – 31»

 أسوان «44– 31».

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