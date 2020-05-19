  • الثلاثاء 19 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة غدًا الأربعاء

الشرطة السعودية

"سيجارة" وراء "مذبحة" فندق مكة

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

صلاح

إصابات "كورونا" تحاصر محمد صلاح

السيسي

تعليق حازم من الرئيس على تطورات الأوضاع في ليبيا

وزيرة الصحة

قفزة هائلة..الصحة تسجل ارتفاعًا قياسيًا في إصابات كورونا

مدبولي

7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء "تفاصيل"

كورونا

"نجاح التجربة".. الصين تعلن أول علاج لـ"كورونا"

بشار ورامي مخلوف

بشار الأسد يفاجيء رامي مخلوف بقرار صادم

ضبط مقيم ارتكب جريمة خطيرة استخدم فيها النساء بالسعودية

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ارتكب 107 جرائم.. الإطاحة بأكبر تشكيل عصابي بالرياض

#

تهز السعودية.. مسن يرتكب 24 جريمة

#

عمرو موسى: تركيا أخطر من إيران لهذا السبب

#

«الرقابة ‏الإدارية» تضبط تشكيلًا عصابيًا تلاعب بالنقد الأجنبي

ألقت قوات الأمن بالعاصمة السعودية الرياض، القبض على مقيم لمتاجرته بالبشر من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود.

وقال العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، إن "المتابعة الأمنية لمخالفي الأنظمة أسفرت... عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بعد توفر الأدلة على متاجرته بالبشر من خلال استغلال مجموعة من النساء والأطفال المخالفين لنظام أمن الحدود في جمع الأموال بالتسول".

وتابع أن المتهم نقلهم من "المنزل الذي يؤويهم فيه بحي الشميسي بمدينة الرياض إلى عدد من المواقع، للتسول فيها، والعودة بهم في نهاية اليوم، وجمع الأموال التي حصلوا عليها منهم".

وذكر أن أجهزة الأمن اتخذت كافة الإجراءات النظامية حيال القضية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «الزوج الندل».. أقام علاقة مع ابنة زوجته وأنجب منها طفلاً
» تراجع كبير في سعر الذهب اليوم الثلاثاء
» شاهد.. صدمة سيد عبد الحفيظ عند رؤية رامز جلال
» علماء يطورون جنينًا «هجينًا» من خلايا الإنسان وأجنة الفأر
» السيطرة على حريق مستشفي حميات امبابة بدون اى مصابين
» حكم عاجل ضد مصري قتل ابن بلده بالكويت
» بالصور.. أم ترضع طفلها ابن الـ5 سنوات: سأستمر بلا توقف
» جريمة قتل مروعة بسبب ألفاظ خادشة بالسعودية
» علامة جديدة: مرضى كورونا يعانون من الهذيان واضطرابات نفسية
» أطباء يحذرون من دواء «ترامب»: وصفة قاتلة
» حادث ماسأوي.. غرق مصارع شهير أثناء السباحة مع ابنه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية