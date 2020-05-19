فيروس كورونا يدفع بـ60 مليونا حول العالم للفقر المدقع

19 مايو 2020 - 11:20 م

حذر البنك الدولي، الثلاثاء، من أن "توقف عجلة الاقتصاد في الدول المتقدمة جراء انتشار الفيروس، سيدفع بـ 60 مليون شخص حول العالم للفقر المدقع".



وأعلن البنك تقديمه مساعدات طبية لـ 100 دولة نامية، في إطار دعمه لمكافحة انتشار فيروس كورونا، للبلدان الأشد فقرا والنامية منها.

جاء ذلك، في بيان صادر عن البنك الدولي، قال فيه "إن مساعدات البنك وصلت إلى 100 دولة نامية.. يبلغ عدد السكان فيها إجمالا 70 بالمئة من سكان العالم".

وأوضح أن البنك سجل منذ مارس/آذار الماضي، "ارتفاعا قياسيا في معدل المساعدات المُقدمة للدول النامية لدعمها في تعزيز أنظمتها الصحية".

ودفع تفشي فيروس كورونا، إلى ضرر متباين بين الاقتصادات حول العالم، كانت البلدان الأشد فقرا، الأكثر ضررا بسبب توقف عجلة الاقتصاد، وتراجع المساعدات.

وأفاد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في تصريحات له، أن "توقف عجلة الاقتصاد في الدول المتقدمة جراء انتشار الفيروس، سيدفع بـ 60 مليون شخص حول العالم للفقر المدقع".وأكد "مالباس" على أن البنك الدولي يتحرك بالسرعة اللازمة، لتقديم المساعدات للدول المحتاجة في ظل الأزمة، كما أكد على ضرورة "أخذ قرارات جدية ومرنة لتحقيق نمو اقتصادي عالمي من جديد".

وشدد على ضرورة تعليق دفع ديون البلدان الفقيرة، في ظل انتشار الفيروس وتداعياته عليها، إضافة إلى تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار فيها.