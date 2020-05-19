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إيطاليا.. 162 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 32 ألفا و169

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سجلت إيطاليا 162 وفاة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، لترتفع الحصيلة إلى 32 ألفا و169.
وحسب بيان نشرته مؤسسة الدفاع المدني الإيطالي، فإن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 226 ألفًا و699.
وأشار أن الإصابات النشطة بالفيروس سجلت تراجعا بـ 1424 لتصل إلى 65 ألفا و129.
أمّا عدد المتعافين، فقد بلغ 129 ألفا و401 إثر تماثل ألفين و75 للشفاء.
ولفت البيان إلى تراجع عدد المرض في وحدات العناية المركزة إلى 716.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 4 ملايين و951 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 322 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و939 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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