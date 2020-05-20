أعراض تشبه "كاواساكي" ظهرت على 152 طفلا

20 مايو 2020 - 12:00 ص

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الثلاثاء، أن أعراضا تشبه مرض "كاواساكي"، ظهرت لدى 152 طفلا فرنسيا.



وقال وزير الصحة الفرنسي جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي إنه "تم تشخيص أعراض مشابهة لمرض "كاواساكي" لدى 152 طفلا فرنسيا".

ومرض "كاواساكي" الذي ظهر للمرة الأولى في 1967 باليابان، يصيب بشكل خاص الأطفال، ولم يعرف مصدره بدقة، ويمكن أن يكون يجمع عوامل معدية وجينية متعلقة بالمناعة، وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطيرة التهاب شرايين القلب.

وحث سالمون، الفرنسيين على ضرورة القيام بتحاليل كورونا في حال الاشتباه بالإصابة.

والثلاثاء، سجلت الوزارة 813 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 217 ألفا و339.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الوفيات المعلن عنه سابقا والمقدر بـ28 ألفا و239، تم تحديثه الثلاثاء، ليصبح، 28 ألفا و22، إثر خطأ في الإحصائيات الأخيرة.

ويعود الخطأ في معدل الوفيات المعلن عنه، الإثنين، لخلل في احتساب عدد الوفيات الإجمالي في دور رعاية المسنّين، وفق بيان الوزارة.

وحسب معطيات أعلنتها وزارة الصحة، يخضع 18 ألفا و468 مصابا للعلاج في المستشفيات، بينهم ألف و894 داخل وحدات العناية المركزة.









وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى بوحدات العناية المركزة يواصل الانخفاض منذ 41 يوما.

وبالنسبة للمتعافين من المرض، بلغ الإجمالي 62 ألفا و563، عقب تعافي 882.