"ساويرس" يكشف تفاصيل إصابة شقيقه بـ"كورونا"

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نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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المصريون ـ متابعات

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أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، إصابة شقيقه بفيروس «كورونا» قائلًا: «أخي كان متواجدا في سويسرا لإجراء عملية جراحية، وتم إجراء تحليل كورونا له، وظهرت النتائج إيجابية، ولكنه تماثل للشفاء».
وأضاف نجيب ساويرس في حواره التلفزيوني على قناة «روسيا اليوم»، أنه من الممكن عدم التوصل لعلاج لفيروس «كورونا»، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن يظل الناس في منازلهم دون عمل، معقبًا أنه لابد من إحداث التوازن، واتباع الإجراءات الاحترازية لإعادة العمل في الاقتصاد المصري مرة أخرى.
وأوضح ساويرس أن إجراءات الوقاية الشخصية التي يتبعها المواطنون المصريون لمكافحة فيروس كورونا «صفر».
وقال: «لما بكون ماشي بالعربية وببص على الناس ألاقيهم بيحضنوا بعض في الأتوبيس في ميدان التحرير وبقعد أضحك، المفروض لو الفيروس بينتشر كان يجي لينا كل يوم 100 ألف و200 ألف حالة».
وتابع ساويرس: «من رأيي عودة الحياة من إمبارح، لأن الإصابات في مصر قليلة 400 و500».
ونوه بأن «الحياة ستعود بعد أزمة كورونا، ولكننا سنعيش بعادات جديدة»، حيث سيمتنع الناس عن السلام باليد حتى بعد العثور على علاج للفيروس.
وطالب ساويرس بضرورة التعايش مع فيروس كورونا حرصاً على الحالة الاقتصادية، مؤكداً أن من يردد أن حديثي الدائم عن عودة الحياة لطبيعتها بسبب خوفي على أموالي أقول لهم :«أنا زي الفل وأموالي لن تهتز لكني مؤمن بالله».

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