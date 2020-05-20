"الديهي" يطالب بمنع ظهور مبروك عطية لهذا السبب

20 مايو 2020 - 01:00 ص

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، إن مرصد الفتاوى وضع قائمة بمصادر الفتاوى غير المنضبطة، وكان من بينهم الدكتور مبروك عطية، أستاذ بجامعة الأزهر الشريف.



وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن الدكتور مبروك عطية يغلب عليه الطبع الساخر، ولكنه يهين كثير من الثوابت، مشيرًا إلى أن طريقة عرضه مرفوضة وفيها نوع من الاستفزاز والسخرية من الخطاب الديني.



وتابع، لو أنا متخذ قرار أمنع مبروك عطية من الظهور في الإعلام لكونه يتعامل مع الجمهور بطريقة فوقية.

