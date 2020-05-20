إصابة أشهر وزير في أواخر عهد مبارك بـ فيروس كورونا

20 مايو 2020 - 05:15 ص

كشف هادي فهمي - رئيس اتحاد كرة اليد سابقا - عن إصابة شقيقه وزير البترول الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك بفيروس كورونا.



وقال "فهمي" إن حالة وزير البترول السابق "مستقرة" بعد تأكد إصابته بالفيروس "حسب الشروق".



وأضاف: لا نفهم سببا لهذه الإصابة ، فشقيقي ملتزم منزله منذ الإعلان عن وجود الفيروس ونادرًا ما يخرج إلا للسوبر ماركت في ظروف نادرة.



ونال سامح فهمي شهرة واسعة في أواخر عهد مبارك بسبب قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.



