بكري: 5 قرارات لـ"السيسي" كشفت موقف مصر مما يحدث في ليبيا

20 مايو 2020 - 05:52 ص

أشاد الكاتب الصحفي والبرلماني مصطفى بكري باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجموعة الاتصال الأفريقية بشأن ليبيا .



وقال "بكري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : الرئيس السيسي أكد اليوم علي ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمه الليبيه خلال إجتماع مجموعة الإتصال الإفريقية علي الوجه التالي :-



- استقرار دولة ليبيا الشقيقة يعد من أهم محددات الأمن القومي المصري -



- إيلاء مكافحة الإرهاب أولوية خاصة ، ومصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية أو الجماعات التي تدعمها مهما كانت الظروف



-الحفاظ علي سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها



- الدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته



- رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخليه الليبية



واستدك: هذا هو موقف مصر الذي يعني كل الدعم لمواجهة المخططات الإرهابية التي تستهدف سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض التدخل الأجنبي في شئونها لأن أمن ليبيا مرتبط بأمن مصر القومي ولذلك يتوجب علي جامعة الدول العربية أن تنهي موقفها السلبي وأن تشكل لجنه لبحث الأزمة أسوة بالإتحاد الإفريقي وأن تطرد سفراء العميل السراج من بلدان العرب.



