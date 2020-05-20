الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

وبالنسبة لفترة الليل فقد توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث إن البلاد تتأثر الآن بامتداد منخفض السودان الموسمى.

وبالنسبة لفترة الليل فقد توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث إن البلاد تتأثر الآن بامتداد منخفض السودان الموسمى.