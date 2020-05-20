الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

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درجات الحرارة

القاهرة

الأرصاد

الموجة الحارة



توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، وأن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة.
وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة.
وبالنسبة لفترة الليل فقد توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث إن البلاد تتأثر الآن بامتداد منخفض السودان الموسمى.
كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من تعرض البلاد حتى الخميس المقبل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء البلاد معتدل ليلا، مع استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدى أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر .أضافت الهيئة خلال بيان لها، أن التوقعات تشير إلى أنه من المحتمل انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتدريجى بداية من يوم الجمعة بقيم تتراوح من 6-7 درجات على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وغدا الخميس في القاهرة 42-43 والوجه البحري 41-42 والسواحل الشمالية 35-37 وجنوب سيناء 37-38 وشمال الصعيد 43-44 وجنوب الصعيد 43-45.
وكانت الهيئة أكدت أنه من المنتظر، استمرار تعرض القاهرة الكبرى لموجة شديدة الحرارة، حتى بعد غدا الخميس، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، ومن المتوقع يوم الخميس سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا، واعتبار من يوم الجمعة الموافق 22 مايو من المتوقع انخفاض تدريجى في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 لـ 7 درجات.
وناشدت الهيئة كافة الجهات المعنية بإتخاذ التدابير اللآزمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالقاهرة فالعظمى هي 43 والصغرى 29، والإسكندرية العظمى 37 و الصغرى 24 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 20 ، وسوهاج العظمى 44 والصغرى 30 ، وقنا العظمى 44 والصغرى 30، والأقصر العظمى 44 والصغرى 30، وأسوان العظمى 44 والصغرى 31. 

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