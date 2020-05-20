الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات اليوم

20 مايو 2020 - 09:36 ص

في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ليسجل بالبنك المركزي المصري 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

ووصل أدنى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه ببنكي مصر والأهلي إلى 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وفي ببنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار 15.73 جنيه للشراء مقابل 15.83 جنيه للبيع.

بينما وصل أعلى سعر للدولار بمعظم البنوك من بينها بنوك " الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، العربي الأفريقي الدولي، عودة" عند 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر العملة الخضراء ببنوك "الكويت الوطني، البركة، قناة السويس، كريدي أجريكول، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي" عند 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.