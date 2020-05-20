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3 رحلات استثنائية لمصر تقل 440 من العالقين تصل مطار مرسى علم

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3 رحلات استثنائية لمصر تقل 440 من العالقين تصل مطار مرسى علم
3 رحلات استثنائية لمصر تقل 440 من العالقين تصل مطار مرسى علم
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حسن حمدان

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استقبل مطار مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر مساء  أمس الثلاثاء 3 رحلات استثنائية للمصريين العائدين من جدة  وجيبوتى والأردن  ضمن الرحلات الجوية للمصريين العائدين من الخارج.

وأقلت الرحلة الأولى 298 من المصريين العالقين في جدة، والرحلة الثانية أقلت 77 من المصريين العالقين فى جيبوتي جوبا الخرطوم،  والرحلة الثالثة أقلت 65 من المصريين العالقين فى عمان الأردن.

يأتي ذلك طبقا بتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتوجيهات الحكومة المصرية بتيسير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين.

 


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