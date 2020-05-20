خبير لوائح يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن نادى القرن

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مرتضى منصور

فجر محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، مفاجأة من العيار الثقيل قائلا إن فريق الزمالك هو نادي القرن الأفريقي وفقا لبطولاته وقت إعلان اللقب.

وأضاف "بيومي" خلال تصريحات له، أن الزمالك لحظة إعلان اللقب عام 2000 كان حاصلا على 9 بطولات أفريقية، بينما الأهلي حصل على 7 بطولات فقط، بالتأكيد الزمالك هو الأكثر لذلك كان يستحق اللقب.

جدير بالذكر أن الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور أعلن عن تقديم ملف كامل للاتحاد الدولي خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة وإعادة فتح ملف ناددي القرن الأفريقي مرة أخرى.


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