هزت دولة عربية.. أب مع زوجته الثانية يقتلان أطفاله الثلاثة

20 مايو 2020 - 10:19 ص

ارتكب أب جريمة مروعة مع زوجته الثانية – خالة أبنائه- ، حيث أقدم بالاتفاق معها على التخلص من أبنائه الثلاثة، بعد طلاقه لزوجته الأولى، ورفضها أخذ أبنائها بصحبتها.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته وكالة غزة الآن أقدم أب وزوجته ، في ريف دمشق بسوريا، على قتل أبنائه الثلاثة في محاولتين فاشلتين.

وكانت المحاولة الأولى بتقديم سم الفئران للأطفال الثلاثة والمحاولة الثانية الإقدام على وضع مادة سائلة تستخدم كمبيد حشري وقام بوضع المادة السامة في الشراب والطعام من أجل قتلهم.

وباءت المحاولتان بالفشل، حيث تمكن الأطباء من إنقاذ حياتهم والتخلص من أي أعراض للأمراض.

ولم يتوقف الأب عن ذلك، حيث استمر في محاولاته مستعينا، بزوجته الجديدة والتي تعتبر الخالة محاولا قتلهم.

وفي المرة الثالثة، وأثناء نوم الأطفال توجه إلى فراشهم وقام بوضع يده على فم كل طفل من أطفاله بالإضافة إلى كتم الأنف وقطع النفس حتى مفارقتهم الحياة بمساعدة زوجته والتي شاركت في تثبيت أقدام الأطفال الثلاثة لتصبيت حركتهم.

وكشفت وزارة الداخلية السورية، هوية الأطفال الثلاثة وصورا للأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة وهم الأب وزوجته .

وأسفرت التحريات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية السورية , وفرع الأمن الجنائي في ريف دمشق فإن ثلاثة أطفال دخلوا إلى مستشفى المواساة وقد فارقوا الحياة.

وأضافت أن الأطفال الثلاثة هم : (قطر الندى من مواليد 2016 ومحمد من مواليد 2018 ويزن من مواليد 2019 ), حيث ادعى والدهم المدعو " أ. ب" وزوجته "غ.ق" أن جميع الأطفال كانوا مصابين بالإسهال والقيء الشديد ولا يعلمان السبب الرئيسي للوفاة.

بينما اعترف الأب خلال التحقيق بأنه أقدم على قتل أطفاله الثلاثة خنقا بعد عدة محاولات لتسميمهم دون جدوى والذي دفعه إلى ذلك هي الخلافات العائلية بينه وبين زوجته التي تم القبض عليها ،والتي شاركت في الجريمة بسبب أن والدة الأطفال الثلاثة وهي الأولى رفضت أخذ أطفالها.

وأكدت التحريات أن الأطفال الثلاثة ، قتلوا بالمادة السامة المستخدمة، وهي نفسها التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية ووجدت داخل جثث الأطفال الثلاثة.