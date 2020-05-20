  • الأربعاء 20 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

في ليلة القدر .. عائض القرني يجدد البيعة لـ "بن سلمان"

في ليلة القدر .. عائض القرني يجدد البيعة لـ "بن سلمان"

هزت دولة عربية.. أب مع زوجته الثانية يقتلان أطفاله الثلاثة

هزت دولة عربية.. أب مع زوجته الثانية يقتلان أطفاله الثلاثة

أرشيفية

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

الاهلى والزمالك

خبير لوائح يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن نادى القرن

مغادرة رئيس جنوب السودان القاهرة

إصابة رئيس دولة أفريقية بفيروس كورونا

مرتضى منصور

اجتماع مرتقب بين مرتضى ولاعبى الفريق الأول

دولار

الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات اليوم

حسن حمدي والخطيب

شاهد بالصور .. أزمة بعد اجتماع الخطيب وحسن حمدي في مكان واحد

أحمد فتحي

مجدي عبد الغني يصدم أحمد فتحي بمفاجأة غير سارة

في ليلة القدر .. عائض القرني يجدد البيعة لـ "بن سلمان"

الحياة السياسية

في ليلة القدر .. عائض القرني يجدد البيعة لـ "بن سلمان"
في ليلة القدر .. عائض القرني يجدد البيعة لـ "بن سلمان"
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو. "علام" يوضح فضل التعبد في ليلة القدر

#

«أيامًا معدودات» توضح أسرار «العفو» في دعاء ليلة القدر

#

مفتي الجمهورية يكشف أفضل الدعاء في ليلة القدر

#

القرني للملك سلمان: سمعا وطاعة في المنشط والمكره

أخبار السعودية

القرنى

بن سلمان

ليلة القدر

البيعة

جدد الداعية السعودي عائض القرني في ليلة القدر البيعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

وأضاف القرني : " كما بايعناكم يداً بيد على كتاب الله وسُنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم، في المنشط والمكره، نُجدّد البيعة، لأنها حق شرعي، وميثاق ديني، ومبدأ إسلامي، ونسأل الله لكم العون والسداد، وأن يرعاكم برعايته، ويحفظكم بحفظه.

وأعاد القرني مقطع فيديو للبيعة معلقا : " في قصر الصفا بمكة المكرمة لمبايعة محمد بن سلمان وليا للعهد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

وكان القرني قد كتب سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر عن فضل ليلة القدر قائلا : "  للصالحين قصص مع ليلة القدر، منهم من لزم مصلاه حتى مطلع الفجر، ومنهم من تلا سورة البقرة بتدبّر، ومنهم من لزم التهجّد بالقيام والركوع والسجود، ومنهم من لزم دعاء الرحيم الودود، فيا لسعادة من بلّغه الله هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر .

وتابع قائلا : الأرجح والأرجى في ليلة القدر أنها في ليلة 27 .. من مغرب اليوم وحتى الفجر أقبلوا على الله بالتهجد والذكر والدعاء .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قام  ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدّم من ذنبه".

وتفاعل العديد من متابعيه مع تدويناته، حيث كتب أحدهم : "نحبكم في الله ونتمنى ولي العهد المؤمن الأمين المحبوب الطيب الشجاع أن يفكر ويستخير في هذا الاقتراح وهو إضافة لجنة شرعية لمجلس الترفيه على أن تكون من أعضاء غير متشددين ولا متسامحين وأخيرا هو مجرد اقتراح وأنتم اعلم منا وأدرى بالمصلحة العامة".

وعلق آخر :  "ذكرى بيعة ولي العهد الثالثة .. ابن خير ملوك الأرض قاطبة هذا الأمير الذي دانت له الأمم.. محمد بن سلمان".


K p

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بنفس الفستان.. ياسمين صبري تتزوج مرتين وتثير الجدل
» تعرف على نهاية سناء بونس المأساوية ووفاتها بهذا المرض
» 3 رحلات استثنائية لمصر تقل 440 من العالقين تصل مطار مرسى علم
» تعليق مفاجيء من إبراهيم سعيد على حلقة سيد عبد الحفيظ مع رامز جلال
» الهلال السعودي يقترب من نجم نجوم الأهلي
» طارق علام ينشر فيديو محرجًا لفنان شهير قبل النجومية: أنا غبي
» تعليق غير متوقع من أسطورة الأهلي على ظهور سيد عبد الحفيظ مع رامز جلال
» قصة الرجل الغريب الذي أخبر الشعراوي بموعد ليلة القدر في الحرم ثم اختفى
» بعد "سميح" .. إصابة شخص جديد من عائلة ساويرس بفيروس كورونا
» "الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة
» ليلة القدر.. إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الصلاة قرب الأقصى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية