  • الأربعاء 20 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ميمي شكيب

ميمي شكيب..ألقيت من شرفة منزلها .. وأصيبت بالشلل في زواجها الأول

أسامة هيكل

وزير الإعلام: تفاجأنا من المواطنين بهذا الأمر عن كورونا

شوبير

"شوبير" يكشف صفقات الأهلى الصيف المقبل

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

وفاة الحاجب المنصور.. خاض 50 معركة لم يهزم في واحدة

عادل أمام: استمع إلى أغاني أوكا وأورتيجا

مفيد فوزي يكشف مفاجأة عن العندليب وعادل إمام

صلاح

لاعب شهير: حققت أمنية ابني وحصلت على قميص صلاح

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

خالد منتصر: عيادات التجميل تحولت لسوبر ماركت

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

وباء قاتل حصد أرواح 20 ألف عروس.. تفاصيل صادمة

في ليلة القدر .. عائض القرني يجدد البيعة لـ "بن سلمان"

في ليلة القدر .. عائض القرني يجدد البيعة لـ "بن سلمان"

هزت دولة عربية.. أب مع زوجته الثانية يقتلان أطفاله الثلاثة

هزت دولة عربية.. أب مع زوجته الثانية يقتلان أطفاله الثلاثة

ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الأولمبية»

الرياضة

هشام حطب
هشام حطب
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

وزير الإعلام السابق يدعو إلى اجتماع عاجل ردًا على إساءة «زيدان» للأزهر

#

البابا يشهد حفل مرور 35 عاما على إنشاء اجتماع أسرة الأنبا أرسانيوس

#

اجتماع طارئ بالأهلى للرد على عقوبات "الجبلاية"

#

ترتيبات كأس العالم ساتوك للأيتام على مائدة اجتماع محافظة تيزانيت

اجتماع

لاعب

تأهيل

أولمبية

عودة نشاط

يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، اجتماعا مهما في الرابعة عصر اليوم، لمناقشة العديد من الملفات العالقة خلال الفترة الماضية، والتي تحتاج إلى حسم سريع بجانب مناقشة قرارات الفترة المقبلة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

وقرر مجلس إدارة اللجنة اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والطبية لاتخاذ تدابير التباعد والوقاية والتعقيم خلال الاجتماعات التي تعقد تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

ويضم جدول الأعمال المجلس العديد من الملفات هي:

_ النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفه عامة ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخرى في هذا الشأن والإجراءات الطبية والوقاية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.

- النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والإجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم وآليات التنفيذ.

- النظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

- عرض جميع الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المراد تنفيذها والنظر في أي أمور أخرى معطلة.

- عرض الأمور والاحتياطات الطبية التي ستراعى مستقبلا من خلال الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، تحت إشراف الدكتور علاء مشرف، المشرف العام على اللجنة الطبية للجنة الأولمبية المصرية.

- النظر في موضوع إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "حان دورك في البكاء".. تنتقم من حبيبها بطن بصل
» تحطم مقاتلة أمريكية.. ونجاة الطيار
» بسبب عمرو أديب.. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» ملفات مهمة على طاولة اجتماع «الأولمبية»
» بنفس الفستان.. ياسمين صبري تتزوج مرتين وتثير الجدل
» تعرف على نهاية سناء بونس المأساوية ووفاتها بهذا المرض
» 3 رحلات استثنائية لمصر تقل 440 من العالقين تصل مطار مرسى علم
» تعليق مفاجيء من إبراهيم سعيد على حلقة سيد عبد الحفيظ مع رامز جلال
» الهلال السعودي يقترب من نجم نجوم الأهلي
» طارق علام ينشر فيديو محرجًا لفنان شهير قبل النجومية: أنا غبي
» تعليق غير متوقع من أسطورة الأهلي على ظهور سيد عبد الحفيظ مع رامز جلال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية